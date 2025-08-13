Libertad vs River Plate: Quién transmite EN VIVO el partido por Copa Libertadores - Chilevisión

Los elencos de Libertad y River Plate de Paulo Díaz se medirán en el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la fase de grupos de la edición anterior del torneo continental, en donde los Millonarios se impusieron 2-1 en Paraguay y 2-0 en el segundo encuentro disputado en Buenos Aires.

A lo largo de la historia, estos clubes se han enfrentado en 14 oportunidades, con 9 triunfos para River, 4 para Libertad y 1 empate.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Quién transmite el partido de Libertad vs River Plate por la Copa Libertadores?

El partido de Libertad ante River Plate será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.

Además, este esperado duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores lo podrás ver completamente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Libertad y River Plate por la Copa Libertadores?

El encuentro de los Gumarelos frente a los Millonarios está programado para este jueves 14 de agosto a las 20:30 horas de Chile,

El escenario será el Estadio La Huerta de Asunción, Paraguay, recinto en el que se esperan más de 10 mil hinchas.