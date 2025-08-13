Casi 20 años: La inédita racha que Libertad quiere romper ante River Plate en la Copa Libertadores - Chilevisión

Libertad y el River Plate de Paulo Díaz volverán a enfrentarse en una copa internacional por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El cuadro paraguayo buscará romper una racha de superioridad que mantiene River. El historial copero entre ambos favorece ampliamente a los argentinos con 9 triunfos y un empate.

Mientras que Libertad solo ha sabido de victoria en 4 de los 14 partidos disputados, siendo la última hace casi 20 años por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2006.

Libertad buscará romper la racha de 20 años sin ganarle a River Plate

Han pasado casi 20 años desde la última vez que los paraguayos se impusieron ante el cuadro argentino en una copa internacional.

En aquella instancia, los guaraníes obtuvieron una sólida victoria por 3-1 y dejaron en camino al cuadro Millonario en los cuartos de final del certamen.

Ahora bien, el último enfrentamiento entre ambos equipos fue por la fase de grupos de la edición anterior de la Copa, donde River venció por 2 a 1 de visita, con el primer gol internacional de un joven Franco Mastantuono, y por 2 a 0 de local en el Monumental.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

River llega con Paulo Díaz desde el arranque

Durante las últimas jornadas, la presencia de Paulo Díaz en el equipo de Marcelo Gallardo era una verdadera incógnita producto de algunos dolores en su rodilla.

Sin embargo, la última información entregada por la prensa trasandina indica que el chileno sería desde la partida frente a Libertad en el Estadio La Huerta de Asunción.

¿Quién transmite el partido de Libertad vs River Plate por la Copa Libertadores?

El partido de Libertad ante River Plate será transmitido en vivo por Chilevisión, este jueves 14 de agosto a las 20:30 horas de Chile.

Además, este esperado duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores lo podrás ver completamente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.