El ciclismo le dio dos nuevos oros al Team Chile en los Panamericanos Junior de Asunción - Chilevisión

El Team Chile sigue sumando medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, esta vez gracias al Ciclismo de Pista. En la prueba de persecución femenina, el equipo nacional conformado por Javiera Garrido, Marlen Rojas, Martina Rojas y Maite Ibarra venció a Colombia y se quedó con el primer lugar, mientras que en varones, Josafat Cárdenas, Raimundo Carvajal, Martín Mancilla y Diego Rojas se impusieron en la final a Argentina y también lograron presea dorada.