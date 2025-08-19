¿Sonó el teléfono? Claudio Borghi responde a especulaciones de posible retorno a Colo Colo - Chilevisión

Colo Colo busca dar vuelta la página y se concentra en la búsqueda de un nuevo entrenador, teniendo en cuenta el fin del ciclo de Jorge Almirón.

A la espera de ratificar su salida, la lluvia de nombres que están sonando en Macul como reemplazantes incluyó a Claudio Borghi.

Ante rumores de un posible retorno, el Bichi aclaró que nadie de la dirigencia se contactó con él para tener un segundo ciclo en el club que dejó el 2008.

¿Qué dijo Claudio Borghi sobre Colo Colo?

Consultado directamente si lo llamaron del Cacique, el argentino comentó en ESPN: "No, no me han llamado de Colo Colo. Hoy sí me llamó muchísima gente, amigos en este tren de 'yo llevo las maletas'".

A modo de broma, el ex entrenador de La Roja afirmó: "Vamos con Marcelo (Barticciotto). Mira, si nosotros, fuera de chiste, decimos 'vamos'. Dejamos la ca... jaja".

En un tono más serio, Borghi hizo una advertencia a la directiva del Popular. "Cualquier entrenador que venga va a encontrar un equipo bajo anímicamente. Como está jugando el equipo no es fácil. Vienen dos partidos contra Palestino y la U, que no son fáciles", dijo.

El trasandino recordó que "el último interinato fue Gualberto Jara (el 2020), que le exigieron meterse en competencias internacionales y terminó peleando por el descenso".