Golpe a Arturo Vidal: El nuevo castigo que le impedirá jugar próximo partido de Colo Colo - Chilevisión

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió sancionar con una fecha a Arturo Vidal, esto por lo ocurrido en el empate de Colo Colo ante Everton el pasado 10 de agosto.

Pese a que no jugó dicho encuentro por acumulación de tarjetas amarillas, el King encaró en la zona de camarines al árbitro Felipe González por un penal cobrado a favor de Los Ruleteros, acusando que fueron perjudicados.

Dicha acción fue informada por el juez, por lo que el mediocampista nuevamente fue castigado y no estará en el próximo partido de su equipo.

Arturo Vidal podrá jugar el Superclásico ante la U

De esta manera, el volante de 38 años se perderá el trascendental duelo de Los Albos ante Palestino este viernes 22 de agosto.

Sin embargo, Vidal sí podrá estar en el Superclásico contra Universidad de Chile programado para el domingo 31 de este mismo mes, compromiso que se disputará en el Estadio Monumental.

Cabe recordar que el plantel del Cacique es dirigido de manera interina por Hugo González y Luis Pérez, quienes tomaron el lugar de Jorge Almirón.

Actualmente, Colo Colo se encuentra noveno en la tabla de posiciones con 27 puntos, manteniéndose fuera de la zona de clasificación a copas internacionales.