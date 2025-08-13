Marité Matus aparece en redes junto a Arturo Vidal: El proyecto en el que están trabajando - Chilevisión

A pocas semanas de confirmar el fin de su matrimonio con Camilo Huerta, Marité Matus ha reaparecido poco a poco en redes sociales.

Tras publicar algunas historias en Instagram, la influencer se mostró en esta oportunidad trabajando en un nuevo proyecto personal.

La creadora de contenido es parte de una marca de ropa, la que tiene como uno de los principales rostros nada menos que a Arturo Vidal, su ex esposo.

Marité Matus y Arturo Vidal se muestran juntos

Un video publicado por el sello mostró a Matus y al futbolista trabajando codo a codo, siendo acompañados en una reunión con otras personas.

"Día 1 diseñando nuestra colección de verano. ¿Qué prendas les gustaría ver en la nueva colección? Los leemos", escribió la compañía en redes sociales.

Luego de la ruptura con Huerta, Primer Plano indicó que el Rey estaría viviendo en el mismo condominio que su ex esposa y madre de sus hijos.

De hecho, cercanos a la influencer aseguraron que hay buena relación pese a su quiebre, apoyándose en diferentes cosas laborales y personales.

Mira la publicación acá