“No me rompo…”: Marité Matus reapareció con potente reflexión tras su quiebre con Camilo Huerta - Chilevisión

El mes pasado la empresaria confirmó el fin definitivo de su relación con el exYingo, tras poco más de un año de matrimonio.

Marité Matus reapareció en redes sociales luego de que saliera a la luz su mediático quiebre matrimonial con Camilo Huerta.

Luego de confirmar el fin de su relación, la empresaria se había tomado unos días alejada de la vida pública, pero este lunes volvió a aparecer.

La influencer usó sus historias de Instagram para compartir una reflexión con un potente mensaje en medio de su rutina de ejercicios.

“¡No me rompo, me reinvento!”, escribió, posando en su entrenamiento y deseando una feliz semana a sus seguidores.

El quiebre de Marité y Camilo

A finales de julio Marité Matus confirmó de fomar definitiva su quiebre matrimonial con Camilo Huerta.

Primero compartió un mensaje en sus historia de Instagram donde destacó el mensaje: "la forma más fácil de destruir tu mente es elegir a una pareja equivocada".

Días después decidió contar su verdad en un comunicado, donde detalló lo que vivió en su breve matrimonio.

"Después de un año y medio de matrimonio, decidí separarme. Y aunque hay quienes ven ese tiempo como “poco”, para mí fue una eternidad llena de aprendizaje, de intentos, de esperanza… también mucho dolor", detalló.