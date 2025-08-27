“¿Por qué miran para abajo?”: El gesto de Marcelo Díaz que causó molestia en Colo Colo - Chilevisión

Polémica causó un gesto realizado por Marcelo Díaz en la previa del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, partido programado para el domingo 31 de agosto.

El capitán de Los Azules llamó la atención por mirar al piso justo cuando se hablaba del Cacique, lo que algunos hinchas tomaron como burla por su ubicación en la tabla de posiciones.

Esto generó la respuesta de Javier Correa, quien lo trató de "vende humo" y que disparó: "Yo lo he tenido en el frente y nunca me dijo nada, nunca me habló".

¿Cuál fue el gesto de Marcelo Díaz?

Todo se dio en la conferencia de prensa de este martes, donde un periodista le preguntó cómo miraba a Colo Colo.

En ese instante, el experimentado volante se levantó de su asiento y dijo: "¿Por qué miran para abajo?", comentario que hizo junto a una sonrisa.

Transcurridas las horas, el propia ídolo del Romántico Viajero aseguró que nunca quiso provocar al archirrival y que simplemente hizo la consulta debido a que los reporteros agacharon la cabeza.

"Generan un conflicto donde no lo hay. Hacen hablar a Javier, que lo escuché, sin saber lo que realmente ha sucedido y le hacen pisar el palito", comentó.

Mira el gesto acá