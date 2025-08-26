Se calentó el Superclásico: Javier Correa arremete contra Marcelo Díaz y lo trata de “vender humo” - Chilevisión

Javier Correa, delantero de Colo Colo, arremetió contra Marcelo Díaz por un gesto en el que miraba hacia el piso mientras se le consultaba por Los Albos.

El argentino apuntó al capitán de Universidad de Chile y afirmó: "Después hablamos de paz, que tenemos que ser ejemplo, después dice ser diferente, pero la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron".

"Yo lo he tenido en el frente y nunca me dijo nada, nunca me habló, para ser guapo acá está bárbaro, pero cuando uno está frente a frente, ahí tiene que hacer gestos y decir las cosas", comentó el ariete en la previa de un nuevo Superclásico.

El trasandino dijo estar sorprendido por lo ocurrido, manifestando que "nosotros empatizamos cuando ellos con nosotros no, cuando nos pasó lo de Fortaleza. Se burlaron diciendo que son diferentes, pero yo soy directo en las cosas que digo y no tengo problema en decírselo en la cara".

"No hay que vender humo, la gente no te va a querer por lo que digas acá, allá están las cositas, lo que hay que hacer, entonces me parece que vende muchísimo humo y no hay que ser despectivos con nadie, esto da vueltas, el fútbol es competitivo y da muchísimas vueltas", agregó.

Marcelo Díaz aclara su gesto tras pregunta de Colo Colo

Tras el revuelo generado, el propio Díaz aclaró que nunca quiso burlarse de Colo Colo, indicando que todo se dio porque notó que muchos periodistas estaban mirando hacia abajo.

"Generan un conflicto donde no lo hay. Hacen hablar a Javier, que lo escuché, sin saber lo que realmente ha sucedido y le hacen pisar el palito", comentó el volante en TNT Sports.

"No me parece correcto y lo salgo a aclarar para terminar con el tema de una. Ya venimos nosotros de algunas situaciones de violencia la semana pasada y no queremos vernos involucrados nuevamente en algo. Hablaré con Correa en algún momento del día para decirle que lo han hecho pisar el palito de alguna forma", sentenció.