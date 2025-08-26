El nuevo recado de Marcelo Díaz a Independiente tras incidentes: “Es contradictorio” - Chilevisión

A casi una semana de los graves incidentes que se dieron en Avellaneda, Marcelo Díaz nuevamente se refirió a lo ocurrido en el partido de Universidad de Chile ante Independiente por Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, el capitán de Los Azules afirmó que "en mis 20 años de carrera, nunca me tocó vivir una situación tan compleja. También hablaba con gente mayor y amigos de Argentina que son de Independiente, y me decían que nunca vieron algo así".

"Lo que ha sucedido en Argentina claramente es algo anormal, atípico, y nosotros no lo debemos normalizar, sea de donde sea. Son las cosas que tenemos que erradicar de nuestro deporte porque, al fin y al cabo, nos hacen ver mal a todos. Es lamentable lo que sucedió, afortunadamente podemos decir que no hubo muertos", agregó.

Marcelo Díaz y el comportamiento de la U: "Nos importó la salud"

Además, el volante abordó las polémicas declaraciones de Néstor Grindetti, presidente del Rojo, y recalcó que "responderle a una persona en particular no es mi obsesión".

"Lo dije llegando a Santiago, habían pasado muy pocas horas y él estaba preocupado solamente de lo deportivo, siendo que lo importante eran las vidas humanas y los heridos. Me pareció repudiable y es lo que lo sigo pesando. Acá lo más importante siempre van a ser las personas", agregó.

Díaz insistió en que "lo que pueda pasar con un partido de fútbol pasa a segundo a plano cuando ha quedado la cag... en el estadio. Ahí nosotros hicimos gran parte de la diferencia. Desde el primer segundo nos importó la seguridad y la salud de los hinchas, tanto las nuestras como las de ellos".

Consultado sobre si ha tenido diálogo con jugadores del elenco trasandino, el referente del cuadro laico aclaró: "No hemos conversado con nadie de Independiente, pero he visto publicaciones de ellos, especialmente de los chilenos que juegan en ese club, donde hacen atención a lo humano, a la salud y a que esto no puede volver a ocurrir".

En ese momento, el bicampeón de América lanzó un dardo al Rojo y afirmó que "es contradictorio con el mensaje de un club, algunos se preocupan más de la parte deportiva (...) Ahí te refleja un poco lo que ha sucedido en este partido"