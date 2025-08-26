¿Problema para Colo Colo? El elevado sueldo que cobraba Gustavo Quinteros en su anterior club - Chilevisión

Gustavo Quinteros vuelve a aparecer en el horizonte de Colo Colo. El argentino-boliviano sería una de las principales cartas que tendría Blanco y Negro para reemplazar a Jorge Almirón.

La dirigencia se está moviendo y busca un nuevo DT, donde el experimentando estratega aparece como una interesante opción al encontrarse libre y conocer el club.

En caso de que los caminos de ambos se vuelvan a juntar, el adiestrador obtendría un salario bastante menor al que ganaba en su anterior equipo.

Gustavo Quinteros cobraba importante sueldo en Gremio

En su periodo en Gremio, donde solamente dirigió 18 partidos, Quinteros cobraba cerca de 170 mil dólares mensuales, equivalentes a más de 163 millones de pesos chilenos cada 30 días.

La cifra lo colocó entre los entrenadores mejores pagados de la liga brasileña, ítem que era comandado por Abel Ferreira en el Palmeiras con sueldo anual superior a los US$6 millones.

Por ahora, la dirigencia del Cacique sigue entrevistándose con diferentes técnicos a la espera de una definición, la que se podría conocer esta misma semana.

En medio de esto, el plantel sigue preparándose al mando de los interinos Hugo González y Luis Pérez, quienes planifican el Superclásico contra Universidad de Chile que se disputará el 31 de agosto.