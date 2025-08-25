Arturo Vidal confesó su deseo de ser DT de Colo Colo y La Roja: “La tengo clara” - Chilevisión

Grandes aspiraciones de cara al futuro son las que tiene Arturo Vidal, quien reveló su deseo de ser DT de Colo Colo y la Selección Chilena una vez que termine su etapa de futbolista.

En su podcast "El Reinado de Vidal", el King conversó con Iván Zamorano y confesó: "Si me retiro, quiero ser entrenador. Tomo el primer equipo (de Colo Colo) cuando salgamos campeones".

"Lo malo que pasa en Chile es que buscan siempre afuera, al extranjero le dan más oportunidades que al chileno y hay que acabar con eso. Pero si uno lo dice, dicen 'qué se cree'".

El volante de 38 años apuntó a que "nosotros también sabemos hacer las cosas, para eso uno estudia, vivió en Europa, uno jugó en los mejores equipos del mundo. ¿Cómo no puede ser entrenador? Eso estoy esperando".

Arturo Vidal y su deseo de ser DT de Colo Colo y La Roja: "Me gustaría"

Vidal insistió en su deseo de estar en La Roja. "Me gustaría (ser técnico) en la Selección, de verdad que me gustaría. Igual que ahora muchos (futbolistas) sacamos el carnet de entrenador y podemos pescar la Selección".

"Hay algunos que se metieron en la televisión y otros que siguen ahí. Sería lindo que los que ganaron algo en el fútbol pudieran demostrarlo", agregó.

En ese escenario, el mediocampista anticipó que para asumir en el combinado nacional "tengo que hacer tres años en algún equipo. Tengo que pescar un equipo de Primera, ser campeón con Colo Colo primero, la tengo clara".

"No quiero desaparecerme, si me retiro no dejar pasar el tiempo, me gustaría tomar al tiro algún equipo. Colo Colo, quiero tomar Colo Colo, para esto hay que ser inteligente, en el fútbol no se inventa", sentenció.