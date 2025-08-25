Mujeres, ascensor y un “telefonazo”: La particular anécdota de Iván Zamorano con Ronaldo - Chilevisión

Iván Zamorano conversó con Arturo Vidal en el podcast del King, instancia en que rememoró una historia de su etapa en el Inter de Milán.
Lunes 25 de agosto de 2025 | 10:26
Iván Zamorano rememoró divertidas anécdotas junto a Arturo Vidal, quien lo entrevistó para su podcast "El Reinado de Vidal".
Bam Bam pasó un divertido momento junto al volante de Colo Colo y al preparador físico Juan Ramírez, dando a conocer una curiosa historia junto a su ex compañero en el Inter de Milán, Ronaldo.
"Los brasileños son increíbles", comentó el histórico goleador, revelando que tuvo de vecino al gran ariete en la etapa en la que compartieron en Italia.
El ex delantero aseguró en el espacio que se consideraba "muy tranquilo. Era muy profesional y disciplinado, pero cuando tenía que salir, salía. Y tener de vecino a Ronaldo era estar preparado para salir. Dormía con algo que parecía pijama, pero no era".
"Había que estar preparado. Te llamaba a cualquier hora y te decía: ‘Iván, sube, porque llegaron unas amigas’. Y ahí empezaba todo", añadió.
Posteriormente, Zamorano contó un curioso "telefonazo" de Ronaldo justo cuando lo visitó su madre. "Estaba mi mamá conmigo y sacó a pasear a mi perro", relató.
"Cuando llega de vuelta, yo estaba acostado, va derecho a mi pieza y me dice: 'Tu amiguito, po'. Yo le digo: 'Mamá, ¿Qué pasó?'. Ella me responde: 'Me vine con siete chicas en el ascensor. Seguro que va a sonar el teléfono'".
El ex artillero de La Roja tuvo razón. "Justo cuando lo dice suena el teléfono y Ronaldo me dice: 'Sube que estoy solo, llegaron unas amigas y estoy solo'. Subí al tiro caminando, jaja", indicó.
Adicionalmente, Bam Bam afirmó que el brasileño "es un tipo muy divertido, es extraordinario como persona".