 ¿Regresa Bam Bam? Iván Zamorano estaría siendo tentado para volver a Colo Colo en importante rol - Chilevisión
¿Regresa Bam Bam? Iván Zamorano estaría siendo tentado para volver a Colo Colo en importante rol

En medio del complejo presente, Colo Colo pensaría en Iván Zamorano para que asuma en relevante cargo de cara al futuro.

Miércoles 13 de agosto de 2025 | 10:24

Iván Zamorano podría vivir una nueva etapa en Colo Colo, club que estaría pensando en darle un cargo directivo en el corto plazo.

Los Albos han tenido un año con bastantes turbulencias, el que los tiene afuera de la Copa Libertadores y muy lejos en la lucha por el título en la Liga de Primera.

A esto hay que sumar diferencias dirigenciales, donde se ha mencionado una presunta distancia entre Aníbal Mosa y el director deportivo, Daniel Morón.

Colo Colo pensaría en Iván Zamorano para importante cargo

En ese escenario, ADN Radio indicó que Blanco y Negro estaría pensando en el ex goleador de la Selección Chilena para el el nuevo líder de la gerencia deportiva.

El citado medio señaló que Mosa podría realizar movimientos internos en el Popular, donde Bam Bam sería una de las opciones.

Zamorano estuvo presente en el Estadio Monumental para ver el partido de Colo Colo contra Huachipato, el que se jugó el pasado 3 de agosto y que terminó 2-2.

Actualmente, el otora delantero está radicado desde hace varios años en el extranjero, desempeñándose en algunos periodos como comentarista deportivo en cadenas internacionales.

