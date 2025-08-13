En medio de críticas al arbitraje: Controversia por reunión de Roberto Tobar con dirigentes de Colo Colo - Chilevisión

Controversia causó la reunión de este martes entre Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, y dirigentes de Colo Colo, la que se dio en la previa del clásico contra Universidad Católica.

La cita ocurrió después del penal cobrado al Cacique en el empate 1-1 ante Everton en Viña del Mar, el que fue muy protestado por Arturo Vidal y compañía.

De hecho, el King encaró al juez Felipe González una vez culminado el encuentro, que no jugó por suspensión, y terminó siendo citado por el Tirbunal de Disciplina, arriesgando una nueva sanción.

La reunión de Roberto Tobar con dirigentes de Colo Colo

De acuerdo a lo explicado por el propio Tobar, que llegó hasta el propio Estadio Monumental, se trató de una instancia que realizará con todos los clubes del fútbol chileno.

El objetivo es explicar cómo funciona el trabajo de los árbitros en cancha y del propio VAR, el que ha sido bastante cuestionado por futbolistas y entrenadores.

"Fuimos bastante claros con una serie de situaciones. No sólo en partidos de Colo Colo, sino en todo el torneo, para que vayan entendiendo cómo se decide y cómo se trabaja con el VAR", comentó el ex colegiado en ADN Radio.

El jefe de la Comisión recalcó que la idea es "poder dar una línea transversal y que tengan más claras las decisiones que tomamos semana a semana".

Sobre los comentarios de Jorge Almirón, que hace algunas semanas acusó un "robo" y terminó pidiendo disculpas, Tobar señaló: "Son declaraciones que hacen todos los jugadores de distintos clubes. Nosotros somos bien críticos y nos ayudan las críticas constructivas".