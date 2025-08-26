Los argumentos de la U para quedarse con los puntos ante Independiente: “Nos corresponden” - Chilevisión

El abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, se refirió al trabajo que está haciendo Universidad de Chile para mantenerse en la Copa Sudamericana tras los incidentes ante Independiente.

El cuadro laico está afinando su defensa luego de la tragedia ocurrida en Avellaneda, donde hinchas nacionales fueron brutalmente atacados en un hecho que dejó a varios heridos.

En primer término, el representante legal del elenco chileno recalcó que "la primera preocupación era la salud de las personas violentamente atacadas y la libertad de las personas injustamente detenidas".

"Ahora que sabemos que la inmensa mayoría están en Santiago y que la salud de los heridos ha evolucionado nos podemos abocar al segundo tema, que es defender los puntos que legítimamente nos corresponden", agregó.

La defensa de la U para poder mantenerse en la Copa Sudamericana

En diálogo con El Mercurio, Correa dio a conocer tres de los argumentos que tiene la U para continuar compitiendo en el certamen internacional.

El especialista señaló: "Primero, porque ganamos en Santiago. Segundo, porque al momento de la cancelación estábamos clasificando".

"Tercero, porque éramos visitantes, no el organizador. Todo lo que ocurrió fue por una pésima organización", insistió el abogado, remarcando la poca seguridad que había para la parcialidad azul y también para la propia delegación.