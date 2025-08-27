Fiscal argentino desmintió presuntos abusos de hinchas de la U a trabajadoras de Independiente - Chilevisión

El fiscal a cargo de la investigación por los incidentes en Avellaneda, Mariano Zitto, se refirió a las acusaciones de abuso que presuntamente habrían cometido hinchas de Universidad de Chile.

En medio de la barbarie ocurrida en el partido ante Independiente por Copa Sudamericana, en Argentina se especuló con supuesto acoso de parte de la fanaticada azul a empleadas del cuadro trasandino.

Al respecto, el persecutor indicó: "Formé una causa por separado por esos trascendido por redes sociales y medios de comunicación. No tengo a ninguna persona que haya venido a declarar que le pasó eso".

En entrevista con TyC Sports, la autoridad precisó que le pidió a la dirigencia del Rojo "que individualice a esta persona, hoy le hice saber eso al presidente de Independiente (Néstor Grindetti). El club no tiene conocimiento de esto. Tampoco hay denuncia en ninguna comisaria de la zona".

La molestia del fiscal Zitto con Independiente

Zitto aprovechó de confirmar el cambio en la calificación de los delitos indagados, pasando de lesiones graves a tentativa de homicidio.

"En el contexto de las agresiones que se vieron en todo el mundo, se puede ver que no fue el mero ataque de golpear a alguien, querer lesionar e irse. Fueron golpes reiterados, personas que quedaron en estado de inconciencia, eso se valora a la hora de pedir ese tipo de solicitudes", comentó.

Además, el fiscal no ocultó su molestia con Independiente por el comunicado en el que apunta a 25 agresores, dato que contrasta con lo que tiene el Ministerio Público.

"Ese es mi enojo en cierto punto, porque antes de que la información llegue a la Fiscalía es que Independiente sacó ese comunicado", señaló.

El persecutor recalcó que "en función de esos 25 individuos que marcaron y fueron señalados en distintos casos, uno tiene que hacer el análisis probatorio de qué es lo que tengo como prueba, cuál es el análisis de las imágenes (...) Nuestra lista es menor que la de Independiente".