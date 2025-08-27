Tragedia en Avellaneda: Los 4 argumentos que dio Independiente para evitar sanciones de la Conmebol - Chilevisión

Independiente presentó este miércoles sus descargos ante la Conmebol tras los graves incidentes ocurridos ante Universidad de Chile, los que obligaron a cancelar el partido por Copa Sudamericana el pasado 20 de agosto.

Néstor Grindetti, presidente del club, volvió a responsabilizar de la extrema violencia a la hinchada azul, acusando que el Rojo fue "víctima" de lo sucedido.

En conferencia de prensa, donde no aceptó preguntas, el directivo enumeró los puntos claves que le presentaron al ente rector del fútbol sudamericano.

¿Cómo se defendió Independiente ante la Conmebol?

El dirigente trasandino mencionó que son cuatro los argumentos principales, insistiendo en que todos fueron "debidamente desarrollado en los alegatos y acompañado con el material probatorio".

En primer lugar, Grindetti mencionó que "la violencia se originó exclusivamente en la parcialidad visitante desde antes del inicio del partido"

"Segundo. Independiente cumplió con todas las normas de seguridad bajo su responsabilidad. Y se dispuso un operativo acorde a un evento de alto riesgo", agregó.

El tercer punto es que, a su juicio, "la vandalización de la tribuna visitante fue premeditada y con el único objetivo de generar caos".

"Cuarto. La cancelación del encuentro fue consecuencia directa de los actos de la hinchada de Universidad de Chile", añadió.

Por último, el presidente de Independiente señaló: "Confiamos en que la Conmebol valore la verdad y actúe con justicia, equilibrio y proporcionalidad como corresponde".