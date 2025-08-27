Independiente no para: Acusa que fueron “víctimas” y culpa a la U de “violencia premeditada"

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, habló este miércoles tras el descargo realizado por el club a la Conmebol, buscando evitar sanciones por la tragedia ocurrida en la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

En conferencia de prensa, en la que no recibió preguntas, el dirigente volvió a responsabilizar a los hinchas azules de la barbarie ocurrida en el Estadio Libertadores de América.

"Independiente no fue responsable de los hechos, sino víctima de ataques violentos premeditados e intencionados por parte de un grupo de delincuentes que vino a nuestra casa con un único objetivo: Generar incidentes", señaló.

La directiva del Rojo aseguró que presentó todas las pruebas y archivos al organismo internacional, mencionando que hay evidencia que mostraría que la violencia empezó con la parcialidad nacional.

La durísima acusación de Independiente a la U

Grindetti no se quedó ahí y arremetió contra la dirigencia de la U, acusando que "su accionar es cómplice y vergonzoso. En vez de repudiarlo, eligieron encubrirlos y culpar a otros".

"Desde el primer minuto buscaron distorsionar la realidad, instalando que los únicos violentos fueron los argentinos", mencionó.

El máximo dirigente del club trasandino insistió en que "a diferencia de la Universidad de Chile, en Independiente no hay lugar para la violencia ni la vamos a tolerar nunca. Estas acciones violenta, acceden por completo a la responsabilidad de Independiente como club organizador".

Adicionalmente, el presidente del Rojo mencionó los "cuatro puntos clave" del descargo, remarcando que la barbarie se "originó exclusivamente en la parcialidad visitante desde antes del inicio del partido".

El directivo insistió en que su institución "cumplió con todas las normas de seguridad" y dijo estar confiados en que la Conmebol "valore la verdad y actúe con justicia".