Una opción menos: Gustavo Quinteros quedó descartado y no dirigirá a Colo Colo - Chilevisión

Pese a que hubo tratativas, el experimentado entrenador decidió no tomar el cargo que dejó Jorge Almirón.
Jueves 28 de agosto de 2025 | 13:18
El entrenador argentino-boliviano, Gustavo Quinteros, quedó descartado para ser el próximo entrenador de Colo Colo.
Según consignó el periodista César Merlo, el estratega desestimó el ofrecimiento y no será el reemplazante de Jorge Almirón.
El principal argumento del trasandino es que considera que no es el momento de volver al club, donde estuvo entre el 2020 y el 2023 en un recordado ciclo.
En el comienzo de esta etapa, el adiestrador salvó al equipo del descenso tras vencer en una histórica promoción a la Universidad de Concepción.
Con esto, la dirigencia trabaja en otras variantes para tomar el cargo que actualmente ocupan de forma interina Luis Pérez y Hugo González.
Los apuntados por la directiva del Popular son Gerardo "Tata" Martino, Fernando Ortiz y el brasileño Zé Ricardo, uno de los nombres sorpresivos que está siendo analizado.
De acuerdo a lo informado por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, el nombre del nuevo DT de Colo Colo se conocerá a más tardar este sábado 30 de agosto.