Una opción menos: Gustavo Quinteros quedó descartado y no dirigirá a Colo Colo - Chilevisión

El entrenador argentino-boliviano, Gustavo Quinteros, quedó descartado para ser el próximo entrenador de Colo Colo.

Según consignó el periodista César Merlo, el estratega desestimó el ofrecimiento y no será el reemplazante de Jorge Almirón.

El principal argumento del trasandino es que considera que no es el momento de volver al club, donde estuvo entre el 2020 y el 2023 en un recordado ciclo.

En el comienzo de esta etapa, el adiestrador salvó al equipo del descenso tras vencer en una histórica promoción a la Universidad de Concepción.

Los candidatos que asoman para ser el DT de Colo Colo

Con esto, la dirigencia trabaja en otras variantes para tomar el cargo que actualmente ocupan de forma interina Luis Pérez y Hugo González.

Los apuntados por la directiva del Popular son Gerardo "Tata" Martino, Fernando Ortiz y el brasileño Zé Ricardo, uno de los nombres sorpresivos que está siendo analizado.

De acuerdo a lo informado por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, el nombre del nuevo DT de Colo Colo se conocerá a más tardar este sábado 30 de agosto.