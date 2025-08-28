Arturo Vidal vs Marcelo Díaz: Cómo está el historial entre los referentes de Colo Colo y la U - Chilevisión

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se aproxima, lo que marcará un nuevo enfrentamiento entre Arturo Vidal y Marcelo Díaz.

Pese a que han perdido algo de terreno con respecto a temporadas anteriores, dos de los referentes de la Generación Dorada siguen siendo relevantes en sus equipos.

Así está el historial entre Arturo Vidal y Marcelo Díaz

El King y Carepato se han cruzado en diferentes ocasiones, historial que contabiliza solamente cuando ambos están en cancha y que incluye duelos en el fútbol chileno y la Bundesliga de Alemania.

La estadística marca que ambos han disputado seis encuentros, donde hay 3 victorias para el Rey, una para el volante azul y dos empates.

La primera vez se dio en la final ida del Apertura 2006, instancia en la que Colo Colo imponiéndose 2-1 al Romántico Viajero con un doblete de Matías Fernández.

En tanto, la única vez que coincidieron en cancha en el extranjero fue en la temporada 2015-2016, con el Bayern Múnich de Vidal logrando una contundente victoria sobre el Hamburgo de Díaz.

Los enfrentamientos entre Arturo Vidal y Marcelo Díaz

Apertura 2006, final ida: Universidad de Chile (Díaz) 1 - 2 Colo Colo (Vidal)

Clausura 2006, fecha 15: Colo Colo (Vidal) 4 - 2 Universidad de Chile (Díaz)

Apertura 2007, fecha 15: Universidad de Chile (Díaz) 0 - 0 Colo Colo (Vidal)

Bundesliga 2015-2016, fecha 1: Bayern Múnich (Vidal) 5 - 0 Hamburgo (Díaz)

Liga de Primera 2024, fecha 4: Colo Colo (Vidal) 0- 1 Universidad de Chile (Díaz)

Liga de Primera 2024, fecha 19: Universidad de Chile (Díaz) 0 - 0 Colo Colo (Vidal)

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad de Chile?

El partido entre Colo Colo y la U está programado para el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

El compromiso, válido por la fecha 22° de la Liga de Primera, se disputará en el Estadio Monumental.