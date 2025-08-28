Arturo Vidal vs Marcelo Díaz: Cómo está el historial entre los referentes de Colo Colo y la U - Chilevisión

El Superclásico de Colo Colo ante la U marcará un nuevo cruce de Arturo Vidal con Marcelo Díaz, dos referentes que se midieron por primera vez hace casi 20 años.
Jueves 28 de agosto de 2025 | 08:48
El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se aproxima, lo que marcará un nuevo enfrentamiento entre Arturo Vidal y Marcelo Díaz.
Pese a que han perdido algo de terreno con respecto a temporadas anteriores, dos de los referentes de la Generación Dorada siguen siendo relevantes en sus equipos.
El King y Carepato se han cruzado en diferentes ocasiones, historial que contabiliza solamente cuando ambos están en cancha y que incluye duelos en el fútbol chileno y la Bundesliga de Alemania.
La estadística marca que ambos han disputado seis encuentros, donde hay 3 victorias para el Rey, una para el volante azul y dos empates.
La primera vez se dio en la final ida del Apertura 2006, instancia en la que Colo Colo imponiéndose 2-1 al Romántico Viajero con un doblete de Matías Fernández.
En tanto, la única vez que coincidieron en cancha en el extranjero fue en la temporada 2015-2016, con el Bayern Múnich de Vidal logrando una contundente victoria sobre el Hamburgo de Díaz.
El partido entre Colo Colo y la U está programado para el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas de Chile.
El compromiso, válido por la fecha 22° de la Liga de Primera, se disputará en el Estadio Monumental.