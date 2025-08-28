Candidato a Colo Colo: El pobre registro de Fernando Ortiz que lo obligó a salir de su último club - Chilevisión

Fernando Ortiz asomó como una de las alternativas para ser entrenador de Colo Colo, cuadro que sigue en la búsqueda de un reemplazante de Jorge Almirón.

Blanco y Negro sigue analizando las opciones para asumir en Los Albos, donde el argentino compite con sus compatriotas Gustavo Quinteros y Gerardo "Tata" Martino.

Con 47 años, el trasandino tiene experiencia en equipos grandes de Paraguay y México, aunque su última más reciente no fue nada agradable.

El magro registro de Fernando Ortiz en Santos Laguna

El último club que dirigió Ortiz fue Santos Laguna, donde se fue a cuatro meses de haber asumido luego de una pobre campaña.

En 17 partidos al mando, el estratega consiguió solamente dos victorias, un empate y 14 derrotas, lo que agotó la paciencia de los hinchas.

Nacido en Corral de Bustos, Argentina en diciembre de 1977, el Tano fue un reconocido defensa que pasó por Boca Juniors, San Lorenzo, América de México, Vélez Sarsfield y Racing.

En tanto, su carrera como entrenador incluye pasos por Sol de América de Paraguay, Sportivo Luqueño, América de México, Monterrey y el mencionado Santos.