El polémico lienzo con el que hinchas de Colo Colo se burlaron de agresiones a fanáticos de la U - Chilevisión

Polémica generó el lienzo realizado por hinchas de Colo Colo, donde se burlaron de la tragedia sufrida por fanáticos de Universidad de Chile ante Independiente por Copa Sudamericana.

En la previa de una nueva edición del Superclásico, algunos adherentes del Cacique le enrostraron a la afición azul el ataque de parte de la barra del Rojo, hecho que dejó a varios heridos.

En uno de los accesos del Estadio Monumental, un grupo mostró un trapo que contenía el mensaje: "Todo Sudamérica te vio correr a ra... pelá".

El claro objetivo es mofarse de los hinchas del cuadro laico a los que les robaron la ropa, dejándolos casi desnudos en una barbarie que se sigue lamentando.

Los graves incidentes siguendo siendo investigados por las autoridades argentinas, quienes están buscando a los autores de la golpiza.

Mira el lienzo acá

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad de Chile?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

El compromiso, válido por la fecha 22° de la Liga de Primera, se disputará en el Estadio Monumental.