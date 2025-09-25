U. de Chile vs Alianza Lima: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile disputa este jueves la esperada revancha ante Alianza Lima, rival al que recibe por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los Azules vuelven a enfrentarse al elenco peruano luego del empate 0-0 en la ida, lo que los obliga a ganar si quieren meterse entre los cuatro mejores. En caso de una nueva igualdad, el clasificado se definirá en penales.

De cara a este encuentro, el entrenador Gustavo Álvarez recupera a Israel Poblete y a Lucas Di Yorio, dos piezas fundamentales que se recuperaron de sus lesiones.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Alianza Lima?

El partido de Universidad de Chile ante Alianza Lima, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, la plataforma de streaming DGO también emitirá este crucial cotejo de manera online. Para poder verlo, debes ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora de partido entre U. de Chile y Alianza Lima por Copa Sudamericana

El compromiso del Romántico Viajero contra el conjunto peruano inicia a las 21:30 horas de Chile de este jueves 25 de septiembre, disputándose en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

El ganador de esta llave se medirá en semifinales a Lanús, conjunto argentino que dio la sorpresa y eliminó a Fluminense.