Insultado por hincha de la U: El tenso momento que vivió jugador de Alianza Lima en plena entrevista - Chilevisión

Fernando Gaibor quedó en blanco al recibir un insulto de un hincha de la U, situación que se dio en la previa del trascendental partido por Copa Sudamericana.

Jueves 25 de septiembre de 2025 | 09:43

Fernando Gaibor, volante de Alianza Lima, vivió un tenso momento en la previa de la revancha ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El mediocampista fue insultado por un hincha azul en Coquimbo, situación que se dio mientras conversaba con medios peruanos en su llegada a Coquimbo.

Una de las piezas importantes de Los Íntimos abordaba la ausencia de público en las tribunas. En ese instante, un aficionado del cuadro laicó pasó por atrás y le dijo: "Te vamos a... peruano cu...".

Si bien el futbolista no reaccionó, sí lo hizo un periodista que respondió: "Hey, hey, malcriado", aunque todo quedó ahí y no pasó a mayores.

Lo particular es que Gaibor es ecuatoriano y hasta ha llegado a ser seleccionado de su país, por lo que el sujeto erró en la nacionalidad.

Sobre el compromiso, el jugador de 33 años afirmó que "es una instancia en a la que nadie quiere perder. Se va a volver bastante friccionado el juego, pero nosotros vamos a tener que estar atentos y dar el golpe cuando haya que darlo".

¿A qué hora juegan la U y Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El partido de Universidad de Chile ante Alianza Lima arranca a las 21:30 horas de Chile de este jueves 25 de septiembre.

El escenario es el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el que no recibirá a público debido a la sanción que debe cumplir el Romántico Viajero por los incidentes contra Independiente.

