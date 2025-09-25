Conmebol carga contra la U: La importante multa que deberá pagar por infracciones ante Independiente - Chilevisión

Un nuevo golpe sufrió Universidad de Chile por parte de la Conmebol, entidad que aplicó un nuevo castigo contra el conjunto laico.

En esta ocasión, Los Azules fueron multados por hechos ocurridos en el partido de ida ante Independiente por Copa Sudamericana, el que se disputó el pasado 13 de agosto.

La Unidad Disciplinaria del organismo decidió sancionar al club por una serie de sucesos, lo que implica una nueva merma económica.

La multa de la Conmebol a la U

Las infracciones se dieron principalmente por incumplimiento con el Manual de Clubes, donde se acusó al Romántico Viajero de fallar en diversos temas.

Uno de ellos tiene que ver con la no presentación a entrevistas postpartido (artículo 7.3.4.1), tema que es obligatorio para todos los elencos que participen en competencias internacionales.

Además, hubo fallas en temas de luminarias del Estadio Nacional y el no contar con un área de "hospitalidad" para los auspiciadores oficiales.

Otros aspectos tienen que ver con el Reglamento de Seguridad y Código Disciplinario, en este último se apuntó a que se "utilizó un evento deportivo para realizar manifestaciones de carácter extradeportivo".

A raíz de todo esto, la Conmebol multó a la U con cerca de 25 mil dólares, además de realizar nuevas advertencias de cara al futuro.