Habría atacado a hinchas de la U: Los detalles que permitieron la detención de barra de Independiente - Chilevisión

Este martes por la tarde se confirmó la detención del primer involucrado en los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile, ocurridos el pasado 20 de agosto.

En aquella jornada, el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue cancelado producto del caos en las tribunas, donde barras del Rojo atacaron brutalmente a hinchas azules.

La situación derivó en que algunos fanáticos del cuadro laico quedaran con importantes heridas, además de sanciones a nivel deportivo para los dos clubes.

El hecho que permitió detener a barra de Independiente

De acuerdo a información policial, el sujeto que presuntamente participó en la barbarie fue aprehendido al intentar ingresar a otro estadio.

En concreto, quiso acceder a la cancha de Berazategui para ver el encuentro entre los locales y Muñiz por la primera C, equivalente a la cuarta división argentina.

El arresto fue coordinado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y el programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad de la Nación, ocupando teléfonos inteligentes para chequear la identidad de los asistentes al recinto.

El individuo, del que se tienen videos y fotos atacando con palos, pertenece a la facción "Los Dueños de Avellaneda" que actualmente tiene el mando de la barra de Independiente.

Una vez conocido el caso, el hincha quedó en condición de "prófugo", pero su deseo de ir al estadio de Berazategui terminó facilitando a la Policía su detención.