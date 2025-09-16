Independiente va por el golpe: El sorpresivo DT que busca para salir de profunda crisis - Chilevisión

Independiente prepara un golpe al mercado tras la salida de Julio Vaccari, quien dejó de ser el entrenador del primer equipo tras la pésima campaña este segundo semestre.

El Rojo afina detalles para contratar nada menos que a Gustavo Quinteros, reconocido DT que hace muy poco sonó en Colo Colo.

El argentino-boliviano es el principal apuntado por la dirigencia para tomar el cargo, el que está vacante desde el pasado fin de semana luego de la derrota como local ante Banfield por el Torneo de Clausura.

Gustavo Quinteros asoma en Independiente

De acuerdo a medios locales, el adiestrador de 60 años sostuvo una reunión con parte de la directiva del conjunto de Avellaneda, la que fue "positiva".

Si bien todavía no hay un acuerdo desde lo económico, el santafesino está dispuesto a regresar a su país en el que fue campeón de la liga el 2024 con Vélez Sarsfield.

La idea de la dirigencia es acelerar las negociaciones y cerrar lo antes posible al DT, buscando que pueda estar en el clásico contra Racing del próximo domingo 28 de septiembre.

Actualmente, Independiente cuenta con cuatro chilenos (Felipe Loyola, Luciano Cabral, Pablo Galdames y Lautaro Millán) y ocupa el último puesto de su zona en el Torneo de Clausura.

El gran golpe que sufrió el Rojo este semestre fue la descalificación de la Copa Sudamericana, la que se dio producto de los graves incidentes ocurridos frente a Universidad de Chile el pasado 20 de agosto.