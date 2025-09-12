Ex campeón con la U sorprende con su postura por incidentes vs Independiente: “Descalificados los dos” - Chilevisión

Rogelio Delgado, ex defensor de Universidad de Chile y campeón en 1994, entregó su postura por las sanciones de la Conmebol tras los graves incidentes ante Independiente.

El organismo determinó castigos para ambos clubes por los graves incidentes en las tribunas, aunque solamente Los Azules seguirán en la Copa Sudamericana debido a que se descalificó al Rojo.

En ese escenario, el paraguayo, que jugó y obtuvo títulos en ambas escuadras, reconoció haberse sentido "muy triste por lo que ocurrió en Avellaneda, lo único que puedo decir es eso. Fue algo muy triste, muy penoso".

"No importa quién comenzó ni quién terminó y nada que se le parezca. Que haya sucedido eso es, francamente, lamentable", agregó.

La postura de Rogelio Delgado por sanciones a la U e Independiente

En diálogo con La Tercera, el otrora zaguero sostuvo: "Yo creo que la U debería haber recibido la misma sanción que Independiente".

"Como te decía, para mí fue doloroso que eso haya ocurrido con esos dos equipos, porque estoy unido sentimentalmente a ellos", afirmó.

Delgado apuntó que "deberían haber sido descalificados los dos o, tal vez, buscar otras formas de sanción. Aquí hay que mirar también que la organización de los partidos tiene que monitorear perfectamente que todo esté resguardado por la seguridad".

Consultado sobre el pedido del Rojo a la Conmebol de sacar sus trofeos del museo, el guaraní señaló: "Lo que pasa es que cuando ocurren situaciones como esta uno se duele. En eso uno no puede medir sus actos".

"No me parece, cuando suceden estas cosas uno tiene que prepararse a que se tomen todas las precauciones posibles para que no vuelva a ocurrir", sentenció.