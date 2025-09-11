Alivio en Independiente: La buena noticia que recibió el Rojo tras castigo por incidentes ante la U - Chilevisión

Independiente recibió una buena noticia tras la descalificación de la Copa Sudamericana: La Justicia dejó sin efecto la medida que le impedía jugar con público en su estadio.

El Rojo no había podido volver a su recinto luego de los graves incidentes ocurridos ante Universidad de Chile el pasado 20 de agosto, con su barra agrediendo brutalmente a hinchas azules.

Tras varias semanas, el fiscal Mariano Zitto, a cargo de las investigaciones de la barbarie, solicitó este miércoles que se levante la medida cautelar de clausura de las instalaciones, la que fue recibida por el juez José Luis Arabito.

Independiente volverá a jugar en su cancha

Con esto, el cuadro trasandino podrá recibir público en el partido contra Banfield por el Torneo de Clausura, programado para el sábado 13 de septiembre.

La única tribuna que no estará habilitada es la Pavoni, sector en el que se desarrolló gran parte de la tragedia ocurrida el pasado 20 de agosto.

Cabe recordar que Independiente fue duramente sancionado por la Conmebol, quienes le aplicaron castigos económicos y deportivos.

Pese a esto, la dirigencia apelará y buscará suspender el choque de cuartos de final entre la U y Alianza Lima por la Sudamericana, llave que iniciará el jueves 18 de septiembre.