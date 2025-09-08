¿Deja Independiente? El poderoso club europeo que mostró interés por Felipe Loyola - Chilevisión

Felipe Loyola podría dar el esperado salto a Europa. El volante chileno estaría siendo seguido de cerca nada menos que por el Galatasaray.

Según consignaron medios internacionales, el poderoso club turco tendría en la mira al joven de 24 años y podría realizar una importante propuesta a Independiente en los próximos días.

La situación se definiría esta misma semana, teniendo en cuenta que el periodo para inscribir jugadores en la liga local cierra el jueves 11 de septiembre.

La millonaria oferta que haría el Galatasaray por Felipe Loyola

Para poder tener a Loyola en sus filas, el Galatasaray ofrecería cerca de 9 millones de dólares limpios a la dirigencia del Rojo.

El monto está lejos de lo que pretenden los dirigentes argentinos, quienes esperan un valor más cercano a los 15 millones de la divisa estadounidense corresponden a la cláusula de rescisión.

En caso de concretarse la venta, la mitad del dinero irían a Huachipato debido a que todavía tiene el 50% del pase.

Si bien en el conjunto de Avellaneda no pretenden vender al seleccionado nacional, la descalificación de la Copa Sudamericana podría cambiar el panorama y abrir la chance de concretar una venta.