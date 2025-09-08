Otro cachetazo: El nuevo revés que sufrió Independiente tras castigo por incidentes ante la U - Chilevisión

Un nuevo revés sufrió Independiente tras ser sancionado por la Conmebol, esto por los incidentes ocurridos ante Universidad de Chile el pasado 20 de agosto.

El Rojo fue descalificado de la Copa Sudamericana por el ente rector, determinando que Los Azules accedan a los cuartos de final y se enfrenten a Alianza Lima.

La situación generó la furia del cuadro argentino, quienes solicitaron sacar del Museo del organismo todo lo que tenga que ver con su amplia historia.

La mala noticia que afecta a Independiente

En ese marco, el presidente del conjunto de Avellaneda, Néstor Grindetti, se reunió con su par de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia para tratar el tema.

De acuerdo a lo informado por TyC Sports, el máximo dirigente trasandino le planteó a Independiente que su postura no ayudaba en su objetivo de continuar en el terreno internacional.

Según el medio, Tapia marcó distancias con las declaraciones confrontacionales del Rojo, aunque ratificó que intentará mediar con los castigos dadas a conocer la semana pasada.

Cabe recordar que los trasandinos fueron sancionados con una multa y varios duelos sin público producto de los graves incidentes, donde su barra atacó a parte de los hinchas azules en el Estadio Libertadores de América.