Bronca total: La radical medida que tomó Independiente tras clasificación de la U en la Sudamericana - Chilevisión

Muy molesto quedó Independiente por la resolución de la Conmebol entregada este jueves, la que determinó su descalificación y el avance de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La Unidad Disciplinaria del ente rector sudamericano sancionó a ambos clubes por los serios incidentes ocurridos en Avellaneda, donde hubo agresión a hinchas azules.

Tras determinar que solamente el cuadro laico siga en competencia, la dirigencia del Rojo tomó una radical medida: Apelarán y exigirán que el partido de la U por los cuartos de final de la Sudamericana, donde se medirá a Alianza Lima, quede en suspenso.

Independiente explota contra la Conmebol

La directiva encabezada por el presidente, Néstor Grindetti, pedirá que la nueva revisión sea antes del duelo programado para el 18 de septiembre.

Adicionalmente, los argentinos sacaron un durísimo comunicado en el que manifestó su "repudio" al dictamen y exigió eliminar toda referencia de su institución en el Museo de la Conmebol, esto mientras Alejandro Domínguez sea el presidente.

El Rojo no se quedó y pidió "que se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados" por el club para el recinto.

"No admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles", manifestaron.

De reafirmarse su descalificación, su único objetivo en esta temporada será el Torneo de Clausura en el que actualmente están últimos en su zona.