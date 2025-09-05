 De la prensa a un histórico: Así reaccionaron en Argentina al fallo sobre Independiente y la U - Chilevisión
De la prensa a un histórico: Así reaccionaron en Argentina al fallo sobre Independiente y la U

El Rojo quedó descalificado de la Copa Sudamericana tras los graves incidentes, situación que generó la furia de un ex seleccionado trasandino.

Viernes 5 de septiembre de 2025 | 10:55

Descolocada quedó la prensa argentina tras la clasificación de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que implicó al descalificación de Independiente.

La Conmebol entregó su esperada resolución y tomó tajantes decisiones tras los graves incidentes en Avellaneda, donde la barra del cuadro trasandino atacó brutalmente a hinchas azules.

El diario La Nación apuntó que el falló "volcó buena parte de la responsabilidad sobre el Rojo", lo que golpeó a la directiva.

Por otro lado, Olé señaló que la determinación "cayó como una bomba en Avellaneda porque los dirigentes de Independiente esperaban un panorama más favorable".

En tanto, periodistas como Gastón Edul y Gustavo López tildaron la situación de "escandalosa".

Juan Sebastián Verón critica a la Conmebol

Una de las reacciones que más llamó la atención fue de la Juan Sebastián Verón, ex seleccionado trasandino y actual presidente de Estudiantes de La Plata.

La Brujita se manifestó en sus redes sociales, cuestionando a la Conmebol y poniéndose del lado del Rojo de Avellaneda.

"Eligieron la más fácil. Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así. Y no justificó ningún tipo de violencia, pero muy injusto todo", señaló en una historia de Instagram.

Mira el comentario acá

