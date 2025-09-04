Oficial: Conmebol determina clasificación de la U a cuartos de la Sudamericana y elimina a Independiente - Chilevisión

Es oficial. La Conmebol confirmó que Universidad de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras el fallo dado a conocer este jueves.

Luego de los incidentes ocurridos el pasado 20 de octubre, la Unidad Disciplinaria del organismo dio a Los Azules como ganador de la llave y ratificó la eliminación de Independiente.

En concreto, el ente rector del fútbol continental descalificó al Rojo por la agresión de su barra a parte de la hinchada nacional, situación que dejó a varios heridos.

Adicionalmente, se dispuso que ambos clubes disputen sus siguientes siete partidos en condición de local a puertas cerradas por torneos internacionales.

A esto se agrega una multa de 270.000 dólares para el Romántico Viajero y la obligación de realizar una nueva campaña contra la violencia.

Con esto, el cuadro laico se enfrentará a Alianza Lima en la siguiente fase.

¿Cuándo juegan la U y Alianza Lima por la Copa Sudamericana?

La llave entre la U y el conjunto peruano por la Copa Sudamericana comenzará el jueves 18 de septiembre, disputando la ida de los cuartos de final en Lima a partir de las 21:30 horas.

En tanto, la revancha será el 25 del mismo mes en un estadio por confirmar.