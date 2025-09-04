Oficial: Conmebol determina clasificación de la U a cuartos de la Sudamericana y elimina a Independiente - Chilevisión

Los Azules siguen con vida en la competencia y se enfrentarán a Alianza Lima en la siguiente ronda.
Jueves 4 de septiembre de 2025 | 19:03
Es oficial. La Conmebol confirmó que Universidad de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras el fallo dado a conocer este jueves.
Luego de los incidentes ocurridos el pasado 20 de octubre, la Unidad Disciplinaria del organismo dio a Los Azules como ganador de la llave y ratificó la eliminación de Independiente.
En concreto, el ente rector del fútbol continental descalificó al Rojo por la agresión de su barra a parte de la hinchada nacional, situación que dejó a varios heridos.
Adicionalmente, se dispuso que ambos clubes disputen sus siguientes siete partidos en condición de local a puertas cerradas por torneos internacionales.
A esto se agrega una multa de 270.000 dólares para el Romántico Viajero y la obligación de realizar una nueva campaña contra la violencia.
Con esto, el cuadro laico se enfrentará a Alianza Lima en la siguiente fase.
La llave entre la U y el conjunto peruano por la Copa Sudamericana comenzará el jueves 18 de septiembre, disputando la ida de los cuartos de final en Lima a partir de las 21:30 horas.
En tanto, la revancha será el 25 del mismo mes en un estadio por confirmar.