Se juega: Delegación Presidencial confirma realización de Supercopa entre Colo Colo y la U - Chilevisión

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, ratificó que están dadas las condiciones para que se desarrolle con normalidad de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile.

La autoridad realizó este viernes una inspección en el Estadio Santa Laura, confirmando que el partido se clasificó como "Clase A" y que se autorizó un aforo de 9.950 hinchas.

En un punto de prensa, el ex alcalde de Independiencia recordó que las entradas están a disposición "básicamente (para) personas que deben estar en el Registro Nacional de Hinchas, mucha de los cuales están relacionada con el mundo del fútbol como ANFP, Sifup o cadetes".

"De esta manera, podemos asegurar que hemos trabajado y que están todas las condiciones para que este partido se desarrolle con normalidad", agregó.

Durán sostuvo que "hemos verificado la condición del estadio, que está en perfectas condiciones, hemos verificado el plan operativo con el propósito de deintificar llas vías de acceso, de circulación y donde estarán las hinchadas".

Además, indicó que habrá 381 guardias y que no habrá venta de alcohol en las cercanías del recinto tres horas antes de la realización del duelo.

¿Cuándo se jugará la Supercopa entre Colo Colo y la U?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará el próximo domingo 14 de septiembre.

El compromiso arrancará a las 15:00 horas y el escenario será el Estadio Santa Laura.