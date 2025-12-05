 Final de la Liga Femenina: Quién transmite EN VIVO el partido de Colo Colo vs la U - Chilevisión
Final de la Liga Femenina: Quién transmite EN VIVO el partido de Colo Colo vs la U

Albas y Azules se medirán este sábado en el Bicentenario de La Florida para definir al elenco que se llevará la corona del certamen.

Viernes 5 de diciembre de 2025 | 12:48

 Colo Colo y la Universidad de Chile se enfrentarán este fin de semana para definir al campeón de la Liga Femenina en el Estadio Bicentenario de La Florida. 

Las Albas quedaron en primer lugar de la tabla con campaña perfecta consiguiendo 78 puntos, 26 victorias y ninguna derrota.

Las Azules por su parte, sumaron 65 unidades y quedaron en segundo lugar de la tabla de posiciones con 21 triunfos, dos empates y tres derrotas.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO la final de la Liga Femenina?

La final de la Liga Femenina se transmitirá en vivo por las pantallas de Chilevisióneste sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas (de Chile).

Además de la TV abierta, el encuentro también se podrá ver de manera online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Descarga la app MiCHV

Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, tienes que seguir los siguientes pasos:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV.
  • Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android, donde debes dirigirte a Google Play y buscar MiCHV
  • Haz clic en la descarga.

Descarga MiCHV en tu Smart TV

  • En el caso de querer descargar la app en Smart TV (LG, Samsung y Google TV), esta debe ser instalada a través de la propia tienda de aplicaciones del televisor.
