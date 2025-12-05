Final de la Liga Femenina: Quién transmite EN VIVO el partido de Colo Colo vs la U - Chilevisión

Albas y Azules se medirán este sábado en el Bicentenario de La Florida para definir al elenco que se llevará la corona del certamen.
Viernes 5 de diciembre de 2025 | 12:48
Colo Colo y la Universidad de Chile se enfrentarán este fin de semana para definir al campeón de la Liga Femenina en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Las Albas quedaron en primer lugar de la tabla con campaña perfecta consiguiendo 78 puntos, 26 victorias y ninguna derrota.
Las Azules por su parte, sumaron 65 unidades y quedaron en segundo lugar de la tabla de posiciones con 21 triunfos, dos empates y tres derrotas.
La final de la Liga Femenina se transmitirá en vivo por las pantallas de Chilevisión, este sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas (de Chile).
Además de la TV abierta, el encuentro también se podrá ver de manera online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, tienes que seguir los siguientes pasos:
Descarga MiCHV en tu Smart TV