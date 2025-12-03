 Con la UC liderando la carrera: Así quedó la lucha por el Chile 2 tras empate de la U - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Con la UC liderando la carrera: Así quedó la lucha por el Chile 2 tras empate de la U

La igualdad ante Coquimbo complicó el panorama de Los Azules en la lucha por clasificar a Copa Libertadores. Ahora, tienen que esperar tropiezos de la UC y O'Higgins en la última fecha.

Miércoles 3 de diciembre de 2025 | 09:24

Universidad de Chile complicó seriamente sus opciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores, luego de empatar 1-1 ante Coquimbo Unido este martes.

Los Azules tenían la obligación de ganar para seguir prendidos en la lucha por el Chile 2, el que entrega pasajes directos a la fase de grupos del torneo internacional.

Sin embargo, solamente igualaron contra el vigente campeón y podrían quedarse solamente con la Copa Sudamericana como premio de consuelo.

Las chances de la UC, O'Higgins y la U por ser el Chile 2

Culminada la fecha 29°, Universidad Católica llegó a 55 puntos en la tabla de posiciones, dos unidades más que O'Higgins y tres más que el cuadro laico.

Con esto, una victoria en la última jornada contra La Calera le alcanzará a Los Cruzados para asegurar el segundo lugar. Además, un empate también les sirve debido a la diferencia de goles.

Esta situación obliga a Los Celestes a vencer a un Everton muy complicado con el descenso y esperar un tropiezo de la UC.

El más complicado es el Romántico Viajero, quienes tienen que derrotar a Iquique como visitante y rogar por una caída de su clásico rival y lo mismo para O'Higgins.

Cabe recordar que el que culmine en el tercer lugar de la Liga de Primera accederá a la fase preliminar de la Libertadores, por lo que deberá pasar dos llaves para meterse en zona de grupos.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Deportes Concepción vs Cobreloa: Dónde ver EN VIVO y ONLINE final ida de Liguilla de Ascenso

Colo Colo mira atento: Peñarol tomaría radical decisión con Brayan Cortés de cara al 2026

Colo Colo vs U. de Chile: Cuándo y a qué hora se juega la final de la Liga Femenina

Las duras críticas de Charles Aránguiz a la ANFP y el SIFUP: “No tengo ganas de verles la cara”
Publicidad
Publicidad