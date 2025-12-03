Con la UC liderando la carrera: Así quedó la lucha por el Chile 2 tras empate de la U - Chilevisión

Universidad de Chile complicó seriamente sus opciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores, luego de empatar 1-1 ante Coquimbo Unido este martes.

Los Azules tenían la obligación de ganar para seguir prendidos en la lucha por el Chile 2, el que entrega pasajes directos a la fase de grupos del torneo internacional.

Sin embargo, solamente igualaron contra el vigente campeón y podrían quedarse solamente con la Copa Sudamericana como premio de consuelo.

Las chances de la UC, O'Higgins y la U por ser el Chile 2

Culminada la fecha 29°, Universidad Católica llegó a 55 puntos en la tabla de posiciones, dos unidades más que O'Higgins y tres más que el cuadro laico.

Con esto, una victoria en la última jornada contra La Calera le alcanzará a Los Cruzados para asegurar el segundo lugar. Además, un empate también les sirve debido a la diferencia de goles.

Esta situación obliga a Los Celestes a vencer a un Everton muy complicado con el descenso y esperar un tropiezo de la UC.

El más complicado es el Romántico Viajero, quienes tienen que derrotar a Iquique como visitante y rogar por una caída de su clásico rival y lo mismo para O'Higgins.

Cabe recordar que el que culmine en el tercer lugar de la Liga de Primera accederá a la fase preliminar de la Libertadores, por lo que deberá pasar dos llaves para meterse en zona de grupos.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera