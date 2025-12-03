Las duras críticas de Charles Aránguiz a la ANFP y el SIFUP: “No tengo ganas de verles la cara” - Chilevisión

Duras declaraciones emitió Charles Aránguiz contra la ANFP y el SIFUP, esto luego del empate 1-1 de Universidad de Chile ante Coquimbo.

Todo se originó cuando el volante fue consultado en la gala del fútbol chileno, reconociendo que no tiene contemplado asistir al evento.

"No tengo ganas de ir", señaló en primera instancia en diálogo con TNT Sports, lanzando cuestionamientos a ambas entidades.

Charles Aránguiz arremete contra la ANFP y el SIFUP

El oriundo de Puente Alto comentó que "defiendo un club, y este año me he sentido pasado a llevar con este club. No tengo ganas de verles la cara a gente de la dirigencia, del Sifup, me he sentido pasado a llevar con este club, y no quiero verle la cara a nadie".

Consultado sobre si se refería a la ANFP, el mediocampista de 36 años indicó: "Si, a la ANFP. No tengo ganas de verles la cara, darles la mano y mostrar una sonrisa mentirosa. Nos hemos sentido pasados a llevar".

Posteriormente, Aránguiz afirmó al resto de los medios que "en pocos meses pude ver lo que pasaba en el fútbol chileno, el poco apoyo que le dan a los equipos en general. Este año me tocó estar compitiendo internacionalmente, muchos viajes y no sentí que apoyen mucho al equipo chileno".

"No tengo muchas ganas de ir a esa linda gala y verles la cara a personas que de verdad pueden hacer algo más en el transcurso del año. No estoy para darles la mano y fingir una risa falsa como si nada hubiera pasado. Me sentí pasado a llevar con este gran club", añadió.