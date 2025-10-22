Preocupación en la U: La sanción que recibió Charles Aránguiz tras ser expulsado ante Palestino - Chilevisión

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer este martes por la noche la sanción contra Charles Aránguiz, volante de Universidad de Chile que fue expulsado en el partido ante Palestino el pasado 13 de octubre.

El Príncipe vio la tarjeta roja en el primer tiempo del duelo disputado en el Estadio Santa Laura, el que terminó con victoria 2-1 para Los Azules.

A raíz de esto, el volante fue castigado con una fecha, por lo que se perderá el trascendental clásico ante Universidad Católica por la fecha 25° de la Liga de Primera.

Charles Aránguiz, descartado para el clásico universitario

Con el oriundo de Puente Alto descartado, el entrenador Gustavo Álvarez deberá pensar en variantes de cara al choque frente a Los Cruzados en el Claro Arena.

El encuentro, programado para el domingo 26 de octubre a las 12:30 horas, es clave para ambos equipos en la lucha por clasficar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

De todas formas, Aránguiz estará a disposición para la llave ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

El cruce comenzará este jueves 23 de octubre en Santiago, mientras que la revancha fue programada para el 30 del mismo mes en Argentina.