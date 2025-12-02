Escenario complejo: Qué necesita Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana 2026 - Chilevisión

La clasificación de Colo Colo a torneos internacionales corre serio peligro. Los Albos cayeron 3-0 ante Cobresal y los resultados de la fecha 29° fueron lapidarios.

De hecho, el Cacique no depende de sí mismo para acceder a la Copa Sudamericana, lo que coronaría un año para el olvido en que apostaba por todo debido a que celebrara su Centenario.

La reciente victoria de Audax Italiano sobre Ñublense complicó todavía más el panorama para Los Albos, quienes necesitan de una complicada fórmula para meterse en dicho certamen.

Esto es lo que necesita Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana

Para poder entrar en la Sudamericana, Colo Colo tiene que ganar a toda costa a justamente a Los Itálicos en la última fecha de la Liga de Primera.

Adicionalmente, debe esperar que el mismo Ñublense derrote a Cobresal en condición de local. En caso de darse esto, los de Macul llegarían a los mismos 47 puntos que Los Mineros y los superarían por diferencia de goles.

Cualquier otro escenario dejará sin chances al Popular, coronando un magro año en lo deportivo y millonarias pérdidas en el aspecto económico.

El panorama no es nada favorable para los dirigidos por Fernando Ortiz, teniendo en cuenta que el cuadro chillanejo no se juega nada y que acumulan cinco derrotas consecutivas y no ganan desde mediados de agosto.

Colo Colo recibirá a Audax Italiano el próximo domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas, mismo horario que tendrá el conjunto nortino en su último compromiso del año.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera