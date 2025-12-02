Nuevo problema en Colo Colo: Ex jugador demandó al club ante la FIFA por millonaria deuda - Chilevisión

Colo Colo no tiene paz. A la pobre campaña que podría dejarlo sin copas internacionales, se sumó la demanda de un ex jugador ante la FIFA.

Se trata de Darío Lezcano, quien exige un millonario monto por el arriendo de su pase mientras estuvo en el Cacique en la temporada 2023.

El delantero paraguayo y sus abogados ya iniciaron las acciones legales, generando un nuevo dolor de cabeza para Los Albos en un turbulento fin de año.

La demanda de Darío Lezcano a Colo Colo

Según consignó Radio Cooperativa, la cifra en disputa asciende a los 870 mil dólares, es decir, poco más de 807 millones de pesos chilenos.

Esta situación podría traer graves inconvenientes para el Cacique, quienes arriesgan ser inhabilitados en la contratación de jugadores en los siguientes mercados de pases.

De hecho, clubes como Independiente o San Lorenzo en Argentino han vivido casos similares, lo que ha complicado su competitividad en los diferentes torneos.

Tras llegar como gran incorporación el 2023, Lezcano disputó en Colo Colo solamente 13 partidos en los que marcó 4 goles.

Su salida estuvo marcada por la mala relación que tuvo con el entrenador Gustavo Quinteros, quien dejó de considerarlo en la parte final de esa campaña.