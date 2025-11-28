 Colo Colo decepcionó al ser goleado por Cobresal y complicó sus opciones de acceder a la Sudamericana - Chilevisión
Colo Colo decepcionó al ser goleado por Cobresal y complicó sus opciones de acceder a la Sudamericana

El Cacique perdió 3-0 ante conjunto minero y a falta de una fecha para el final se ubica octavo, fuera de zona de clasificación al certamen continental.

Viernes 28 de noviembre de 2025 | 20:28

Colo Colo tenía un muy importante partido este viernes contra Cobresal, ya que un triunfo del equipo de Fernando Ortiz prácticamente le aseguraba un lugar en la Copa Sudamericana 2026, principal objetivo desde la llegada del entrenador argentino.

Sin embargo, los albos estuvieron lejos de eso, ya que realizaron un decepcionante partido en el Estadio El Cobre de El Salvador y fueron goleados 3-0 por el conjunto minero. 

El mal partido del Cacique comenzó con un grosero error de Emiliano Amor a los 12 minutos cuando el defensor quedó corto en el pase a Fernando de Paul y aprovechó la figura del partido César Munder, quien se matriculó con un doblete. 

El segundo tanto del extremo formado en Universidad Católica fue un golazo, ya que a los 50' sorprendió desde casi 30 metros a de Paul. Antes, a los 44' Diego Coelho había anotado el parcial 2-0.

 

Goleada complica a Colo Colo

Con este categórico 0-3, Colo Colo quedó octavo y salió de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Por el momento, al certamen internacional están accediendo O'Higgins, Cobresal, Audax Italiano y Palestino. 

Los albos deberán esperar los resultados de Palestino y Audax Italiano, que juegan sábado y lunes respectivamente, para ver que opciones tienen de cara a la última fecha donde recibirán en el Monumental al conjunto de La Florida. 

