Cobresal vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera - Chilevisión

Cobresal recibe a Colo Colo en una verdadera "final" por la fecha 29° de la Liga de Primera, partido que es vital por la clasificación a la Copa Sudamericana.

Los Albos llegan a este duelo en puesto 7° de la tabla de posiciones con 44 puntos, superando solamente por diferencia de goles a Los Mineros que están 8°.

De cara a este encuentro, el Cacique no cuenta con Arturo Vidal por acumulación de tarjetas amarillas, aunque recupera a Claudio Aquino que no estuvo en la reciente victoria sobre La Calera.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Cobresal vs Colo Colo?

El partido de Cobresal ante Colo Colo, válido por la fecha 29° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este crucial choque de manera online. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Cobresal y Colo Colo por la Liga de Primera

El compromiso del cuadro nortino contra el Popular inicia a las 18:30 horas de Chile de este viernes 28 de noviembre.

El estadio en esta ocasión es El Cobre de El Salvador, mientras que el árbitro designado fue Juan Lara Luco.