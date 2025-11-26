El importante anuncio personal de Fernando Ortiz en plena recta final del año: “Si Dios quiere...” - Chilevisión

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, hizo un importante anuncio personal en plena recta final de la temporada 2025.

El estratega argentino está cerca de cumplir uno de los objetivos trazados desde su arribo al Cacique: Clasificar a un torneo internacional de cara al 2026.

Pese a que su foco es ratificar la presencia de Los Albos en la Copa Sudamericana, el Tano se dio el tiempo de dar a conocer una particular noticia.

Fernando Ortiz confirma que nuevamente será padre

En entrevista con TNT Sports, el trasandino contó que "en febrero voy a ser padre de nuevo, de un varón", dándose el tiempo hasta de bromear.

"Espero que si sale jugador, no (sea) como yo", comentó el ex defensor, quien inició su carrera en Boca y se retiró el 2014 tras pasar por Racing, San Lorenzo y América de México, entre otros.

Ortiz no se quedó ahí y continuó: "Si Dios quiere, va a ser un chileno más. A lo mejor nace acá y es chileno y después me voy a Argentina".

Esta situación se da en medio del debate por su continuidad en Los Albos, teniendo en cuenta que su contrato implica una revisión al término de la presente campaña.