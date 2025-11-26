Oficial: “Final” entre Cobresal y Colo Colo por cupo a la Sudamericana tiene nuevo horario - Chilevisión

La ANFP oficializó la reprogramación del partido entre Cobresal y Colo Colo, partido válido por la fecha 29° de la Liga de Primera.

El duelo se adelantó una hora y media por parte de las autoridades, por lo que comenzará a las 18:30 horas de Chile de este viernes 28 de noviembre.

Según consignó el sitio del organismo con sede en Quilín, esto fue "decisión de la Delegación Presidencial Provincial de Chañaral" que buscaba coordinar el contingente de Carabineros con el inicio de la Teletón.

Cobresal vs Colo Colo: La gran "final" por la Copa Sudamericana

El compromiso es fundamental para ambos equipos, quienes tendrán un verdadero mano a mano en busca de la clasificación a la Copa Sudamericana, todo esto a falta de dos jornadas para el cierre del campeonato.

Actualmente, el Cacique está 7° en la tabla con 44 puntos y sería el último en acceder al torneo internacional, mientras que Los Mineros ocupan el puesto 8° con las mismas unidades, aunque con peor diferencia de goles.

De cara a este cotejo, el entrenador Fernando Ortiz no podrá contar con Arturo Vidal debido a que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.