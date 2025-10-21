“No sabe la función”: Gustavo Quinteros repasa a Lautaro Millán tras regreso a Independiente - Chilevisión

Independiente no sale de su mal momento. El Rojo cayó 1-0 ante San Martín de San Juan como visitante el pasado fin de semana y sumó 15 partidos sin ganar.

La llegada de Gustavo Quinteros no parece haber tenido el efecto deseado, con el propio entrenador demostrando su frustración al lanzar potentes recados a Lautaro Millán.

El seleccionado chileno volvió a jugar con su club tras estar en el Mundial Sub 20 con La Roja, siendo uno de los apuntados por el ex entrenador de Colo Colo y Universidad Católica.

Los recados de Gustavo Quinteros a Lautaro Millán

Tras el cotejo, el DT se refirió a la situación del volante ofensivo y afirmó: "Millán entrenó tres días conmigo y todavía no sabe bien la función en cada puesto que le pido. Y creo que yo no soy un entrenador que improvisa".

Sobre su ingreso, Quinteros recalcó que "estaba para jugar 20 minutos en la posición que lo hicimos entrenar".

"Entró y no lo hizo mal, pero el rival tenía mucha gente defendiendo y había poco espacio para resolver", añadió en conferencia de prensa.

Independiente actualmente está último en su zona en el torneo argentino, donde no ha ganado en las 13° fechas disputadas.

Por si fuera poco, el conjunto de Avellaneda fue descalificado y castigado de la Copa Sudamericana por los recordados incidentes ante Universidad de Chile a mediados de agosto.