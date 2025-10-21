Mauricio Pinilla arremete contra Fernando Ortiz por comentada frase: “Un desastre” - Chilevisión

Molesto se mostró Mauricio Pinilla ante las declaraciones de Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo que habló de la "grandeza" del club tras la derrota 1-0 ante Coquimbo Unido el último fin de semana.

"Estamos en el mejor y único equipo grande del país. Si eso no te motiva, es preocupante", fue parte de lo que dijo el argentino una vez consumada la caída.

Ante esto, el ex futbolista arremetió con todo y afirmó: "el último comentario es de un vendehumo que ya no tiene argumentos futbolísticos y, cuando su equipo es un desastre, tiene que sacar eso".

La molestia de Mauricio Pinilla con Fernando Ortiz

En su rol de comentarista en ESPN, el otrora delantero de Universidad de Chile cuestionó al DT del Cacique. "Que el equipo grande, que no sé qué más. es el típico humo de este señor. ¿Cómo es que se llama?", ironizó.

"Es una locura tener que aferrarse a esas barbaridades, a esas ventas de humo sabiendo que el equipo es un desastre ¿Para qué? No tiene ningún sentido", agregó.

Pinilla insistió y le dejó un fuerte recado: "Señor Ortiz. Se lo digo a usted en su cara, no sea vendehumo. Acá en Chile ya no le compramos a ustedes, ya pasaron de moda".

Actualmente, Colo Colo ocupa el octavo lugar en la tabla de posiciones con 34 puntos, manteniéndose fuera de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.