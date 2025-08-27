Mauricio Pinilla dispara contra Javier Correa tras cruce con Marcelo Díaz: “Calladito” - Chilevisión

Mauricio Pinilla, ex delantero de Universidad de Chile y la Selección Chilena, disparó contra Javier Correa por su ácida respuesta a Marcelo Díaz.

Todo se originó con un gesto que hizo el capitán azul de mirar hacia abajo mientras le hablaban de Colo Colo, lo que desató la molestia del argentino que lo trató de "vende humo".

Con el correr de las horas, el volante del cuadro laico aclaró que solamente le preguntó a los periodista de la conferencia de prensa por qué observaban el piso en un momento específico.

La dura respuesta de Mauricio Pinilla a Javier Correa

En su rol de comentarista en ESPN, el recordado delantero apuntó al trasandino y le recordó que se burló de la U tras ganar la Liga de Primera el 2024.

"Tiene que bancársela calladito. Si le gustó celebrar, le gustó cantar y le gustó tirar frases a la tribuna también, vender humo…", comentó.

Pinilla no se quedó e insistió: "Correa, te digo a la cámara: Vendiste más humo que cualquier otro antes, así que ahora no tienes por qué quejarte. Calladito y anda a jugar el partido del fin de semana con la boquita cerrada".

El duelo del Cacique contra el Romántico Viajero está programado para este domingo 31 de agosto, disputándose a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.