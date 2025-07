“No podía trabajar”: Mauricio Pinilla hizo potente confesión sobre su estado anímico - Chilevisión

Mauricio Pinilla dio detalles del complejo momento personal que vivió hace algunos años, confesando que tuvo una fuerte depresión.

En entrevista con el programa Sin Editar de Pamela Díaz, el ex futbolista aseguró que "no podía trabajar" producto de las constantes crisis de pánico.

En el espacio, el actualmente comentarista deportivo reveló: "Estuve con una depre súper grande, con crisis de pánico. Entraba al estudio y me bajaba la crisis de pánico y no podía trabajar. Se me aceleraba el corazón".

Mauricio Pinilla reveló duro momento personal

Durante la conversación con La Fiera, Pinilla habló sobre la forma en que lo afectó su quiebre con Gissella Gallardo, con quien finalmente se reconcilió.

"Se me juntó todo, me porté como el... Estuve haciendo cosas que no tenía que hacer. Me aislé, me encerré con mi mamá que tenía cáncer de laringe, no salía, no hacía vida social. Me ponía a beber solo en la casa", afirmó.

Sin embargo, el otrora delantero decidió entrar a un tratamiento, comentando que "Llegué un día y dije: 'No puedo seguir así, quiero recuperar a mi familia, recuperar a mis cabros chicos y dar vuelta la página'".

"Deje de salir, deje de tomar copete, deje todas las hue... que me estaban haciendo mal y ya voy a cumplir dos años limpio de todo", agregó.

Actualmente, el ex atacante de 41 años ejerce como panelista en programas de fútbol, comentando algunos partidos en la televisión internacional.